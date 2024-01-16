Meclis'te terör oturumu! Yaşar Güler ve Hakan Fidan şehitlerin nedenini açıkladı! ABD destek veriyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu’nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi" derken dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD terör örgütlerine destek veriyor" ifadelerini kullandı...

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Meclis Genel Kurulu'nda özel terör oturumu yapılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu’nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda önce Kurtulmuş ardından da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yaptı. İşte Meclis'teki açıklamalardan satır başları...

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşması

- Vekalet savaşı adını verdikleri bu süslü terim acımasız emperyalist saldırıdır. Teröre karşı amasız fakatsız karşı durmak boynumuzun borcudur. Son terörist kalmayıncaya kadar değil terörün bu topraklardan atılana kadar teröre karşı kararlı mücadelemiz devam edecek.

- Teröre kimlerin destek verdiğini gayet iyi biliyoruz. Amaçları ülkeleri istikrarsızlaşmak, yeni devletler ortaya çıkarmak ve halkları birbirine karşı düşmanlaştırmaktır. Tüm ülkeleri Türkiye'nin bu haklı mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşması...

- Terörle mücadelede örgütlere ağır darbeler indirdik. Hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. En büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Silahlı kuvvetlerimiz tehditleri sınırlarımıza dayanmadan bertaraf etmek için cansiperane mücadele vermekte. Spekülasyonlar oluşturulmakta. Kahraman Mehmetçiğin mücadelesine zarar verme amaçlı olduğu görülmektedir.

- Stratejik ön görüden yoksun, bilinçsiz söylemlere de şahit oluyoruz. Yakın geçmişte yaşananları unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas konuda birlik içinde olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması kabul edilemez. 2015 itibaren yurt içinde birçok bölgede PKK, YPG, DEAŞ saldırılarında artış yaşandı.

- Çok sayıda kahramanımızı şehit verdik. Mayın ve el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda güvenlik gücümüz şehit oldu. Süreci farklı değerlendirenler var. Suriye'de bedel ödediğimiz söyleniyor ancak oradaki tedbirleri almadan önce ödemiştir. Harekatlarımız hem bizim hem bölge halkının menfaatlerine uygun şekilde devam ediyor.

Pençe harekatlarıyla büyük başarı sağladık

- Terörü kaynağında yok etme stratejisi uyguladık. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımızın icrasına da başlanmıştır. 2019 yılında başlatılan pençe harekatları ve eylemlerin kısıtlanmasında önemli başarı sağlanmıştır. Üs bölgeleri sayesinde yaklaşık 300 kmlik 30 km derinlikte güvenli hat oluşturduk. Pençe Kilit operasyonu ile kilit kapatılmış, emniyetimiz tesis edilmiştir.

- Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kadro etkisiz hale getirildi. Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK harekat alanlarımızı öncelikli hale getirdi. Sivil yerleşim yerlerini de örtü olarak kullanmaktalar.

Gabar'da petrol çıkıyorsa bu sayede...

- Irak'taki varlığımız sayesinde ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi. Teröristler temizlendikçe yatırımlar büyük bir ivme kazanmıştır. Sık sık bölgeye gidiyorum. Sizlerin de huzur ortamını görmeniz için bu şehirlerimizi görmenizi tavsiye ediyorum. Gabar'da petrol çıkıyorsa, Hakkari yaylaları turist ağırlıyorsa bunlar terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesindedir.

Saldırılar görüş mesafesi olmayan anlarda...

- Kahraman Mehmetçik zorlu arazi ve iklim koşullarında canını dişine takarak görev yapıyor. Şehit ve gazilerimizin olduğu da oluyor. Teröristler artık son çırpınışlarını yapıyor. Hain teröristler tarafından üs bölgelerimize yapılan saldırılar görüş mesafesi olmayan ortamlarda kalleşçe sergilendi.

- Üs bölgelerimize yaklaşan teröristlerin çoğu etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımız üs bölgelerinde her türlü donanıma sahip şekilde görevini yürütüyor. ihtiyaç duyduğu her türlü mühimmat ve ikmal kesintisiz karşılanmakta. Toplam 80 doktorumuz üs bölgelerinde görev yapmakta. Güvenlik tedbirlerini sürekli olarak arttırıyoruz. Tesisler aşama aşama geliştirilmektedir.

Şehitlere karşı 1089 terörist öldürüldü

- Irak'ın kuzeyinden gelen haberlerle acımız büyük ancak intikam için kudretimiz daha büyük. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Üs bölgelerimize yönelik saldırı girişimleri oldu. Bu saldırılara mukabil 1089 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak ve Suriye'de kapsamlı hava harekatları başlatılmıştır. 114 hedef imha edilmiştir.

Daha güçlü bir Türkiye için...

- Irak'ın kuzeyindeki saldırılar, kesintisiz mücadelenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Teröristler mağaralarında güvende olduklarını zannederken Mehmetçik tarafından inlerine gömülmüştür. Iraklı yetkililer ile iş birliğinde kararlıyız ancak beklentimiz karşılanmadığında terör faaliyetlerine karşı her türlü tedbiri alacağız.

- MSB ve TSK olarak bundan sonra da cumhurbaşkanımız liderliğinde her türlü tehdidi bertaraf etmeye, gece gündüz çalışmaya, daha güçlü Türkiye için gayret göstermek için çaba göstereceğiz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşması...

- Meşru müdafaa hakkımız çevresinde son terör odağı etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Barış ve güvenlik dış politikamızın önceliğidir. Bu bölge ülkelerinin barış ve huzuru için olmazsa olmazdır.

- Soğuk savaş döneminde birbiri ile savaşamayan kamplar vekil unsurlar ile savaşa girmiştir. Aynı senaryoların Türkiye'de de uygulanmaya çalışıldı. Hükümetlerimiz terörle mücadelede ezber bozarak esaret gömleğini yırtıp atmıştır.

Örgüt silahlı varlığını kaybetmiştir

- Özgürlük güvenlik dengesinde altın oran yakalanmıştır. Örgüt silahlı varlığını kaybetmiştir. Ülkemizin her bölgesi emniyet içinde yaşanılır hale gelmiştir. Daha çok Suriye ve Irak'ın tehdidi haline gelmiştir. Ülkemizi hedef alan örgütler birbirleri ile etkileşim halindedir. Yeri geldiğinde iş birliği de yapıyorlar.

Avrupa'da siyasi ayakları var

- Tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz. Tüm altyapısını teker teker yok ediyoruz. Yönetici kadrosunu da elimine ediyoruz. Irak ve Suriye sahasındaki operasyonlarımız BM 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkımızdan doğuyor. Terörle mücadele diplomasimizi kararlılıkla yürütüyoruz. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede siyasi ayağı olduğunu bilerek şekillendiriyoruz. Örgüt Suriye ve Irak'ta güçsüzlükten istifade ederek zemin kazandı.

Suriye DEAŞ maskesiyle işbirliği yapıyor

- DEAŞ ile mücadele kisvesi altında Kerkük'e davet edilen PKK'nın Sincar'a yerleşmesi önemli gelişmelerden olmuştur. Anılan örgütler arasında ihtilaflı bölgelerde çatışma görülmemesi bu durumun kanıtıdır. Sünni ve Şii ayrışması PKK tarafından istismar edilen konudur.

- Suriye'de örgüt DEAŞ ile mücadele bahanesi ile destekçilerini çeşitlendirmeye çalışmakta. Suriye, DEAŞ ile mücadele kisvesi altında PKK ile işbirliği yapılmaktadır.

ABD teröre destek veriyor

- PKK ile Suriye sahasında sonuna kadar mücadele edeceğiz. ABD, Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesi ile terör örgütüne destek vermektedir. Teröristlerin kurduğu yapıların propagandasına karşı girişimlerimiz sürecektir. PKK finansman bağlamında Avrupa ile etkileşim içindedir. PKK'nın finans kaynağının kurutulması için her türlü çabayı yürütüyoruz.

- PKK'nın zorla silah altına aldığı çocukların durumu BM raporlarına yansımıştır.