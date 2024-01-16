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Bakan Yaşar Güler: Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Yaşar Güler: Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den son dakika açıklamalar geldi. Bakan Güler,  "Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Güler, Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme yaptı. Güler şunları kaydetti:

"(Pençe operasyonları) Şu an orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza saldırıları önceki gibi devam edecek, şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik"

"Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor, üs bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor"

"Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu"

 "Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğiz."

"Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi."

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