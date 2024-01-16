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Sobadan sızan gazdan hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Sobadan sızan gazdan hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi.

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Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Adnan Nalbant (46) ve oğlu Berat İlhami Nalbant (9), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba ve oğlu için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından baba ve oğlu ilçe mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Nalbant'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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