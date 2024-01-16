İran'ın Erbil saldırısında dev projede adı geçen iş adamı öldürüldü hedef Türkiye mi?

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik dün geceki balistik füze saldırılarında hayatını kaybeden Iraklı iş adamı Peşrev Dizeyi'nin adı Irak'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de geçiyordu. İş adamının bu büyük projenin Irak ayağında rol almak istediği belirtiliyor.

Abone ol

Erbil'de dün gece saat 23.30'da yaşanan füze saldırılarının hedeflerinden biri de Peşrev Dizeyi'nin eviydi. Saldırıda Dizeyi'nin evi tamamen yıkılırken bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

Dizeyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin önemsediği "Empire World" adlı inşaat projesini Erbil'de hayata geçiren isim olarak dikkatleri çekiyor.

Iraklı iş adamının sahibi olduğu "Falcon Group", inşaat, petrol, doğal gaz, teknoloji, tarım ve kozmetiğin yanı sıra güvenlik sektöründe de faaliyet yürütüyor.

Projenin Irak ayağında rol almak istiyordu

Dizeyi'nin adı, Irak'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de geçiyordu. İş adamının bu büyük projenin Irak ayağında rol almak istediği belirtiliyor.

25 Ocak'ta 1 yaşına girecek kızı Jina'nın doğum günü için evinde davet veren Dizeyi'nin, saldırı esnasında evindeki konuklarından biri de Iraklı Hristiyan iş adamı Kerem Mikail idi.

Saldırıda evi tamamen yıkılan Erbil doğumlu 61 yaşındaki Dizeyi ve kızı Jina ile iş adamı Mikail hayatını kaybederken, Dizeyi'nin eşi ve 2 çocuğu da yaralandı.

Erbil'e balistik füze saldırıları

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı ifade edilmişti.

IKBY'den yapılan açıklamada ise "Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlenmiştir." denilerek, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanmıştı.

İran Mart 2022'de de petrol şirketi sahibi Iraklı iş adamı Şeyh Baz Berzenci'nin Erbil'deki evini hedef almış ve yine "Mossad üssü" vurduğunu iddia etmişti.

Türk müteahhitler rotayı Kalkınma Yolu Projesi'ne çevirdi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kara ve demir yolu ağıyla ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'nde atılacak adımların Türk müteahhitler için büyük önem taşıdığını ifade etmişti.

Irak'ta gerçekleştirilecek alt ve üstyapı projelerinde de işbirliği yaptıklarını bildiren Eren, "Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kara ve demir yolu ağıyla ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'nde atılacak adımların müteahhitlerimiz için öneminin büyük olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu: Uluslararası koridorlar noktasında ciddi adımları gerçekleştireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde alternatif güzergahlara dikkat çekmişti. Uraloğlu, "Özellikle Zengezur Koridoru'nu bir taraftan planlıyoruz ve yine özellikle Arap Yarımadası'ndan, Basra Körfezi'nden ülkemize gelecek yeni koridoru bugünlerde çalışıyoruz. 'Kalkınma Yolu Projesi' ya da 'Kuru Kanal' olarak adlandırdığımız projeyi yine çalışıyoruz. Onu da hayata geçirdiğimizde inşallah uluslararası koridorlar noktasında ciddi adımları da beraberinde gerçekleştirmiş olacağız." diye konuşmuştu.