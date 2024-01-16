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Balıkesir’de sel suları plajları çöplüğe çevirdi

Balıkesir’de sel suları plajları çöplüğe çevirdi

Burhaniye ilçesinde, gece boyu aralıklarla yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar geçilmez hale gelirken, Karınca deresinin getirdiği odun parçaları ile plastik atıklar plajları çöplüğe çevirdi.

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Burhaniye’de gece boyu aralıklarla yağan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Madra dağından doğan Karınca deresi de taşma noktasına geldi. Yollarda biriken sular sürücüleri zorda bırakırken, Karınca deresinin getirdiği ağaç dalları ile plastik atıklar mavi bayraklı Ören plajlarını çöplüğe çevirdi. Sahile gezmeye gelen vatandaşlar kirliliğe tepki gösterdi. Çevreye duyarlı olunmasını isteyen Muazzez Yılmazoğlu, "Bu sabah sahile çıktım. Bunlar bana sürpriz olmadı tabi. Doğanın dengesi gerçekten o kadar ürkütücü bir şey ki. Dereden sel suları ile gelen pislikler buraya geldi. Burası bizim yüzdüğümüz deniz yani. Gerçekten attığımız her şeye dikkat edelim. Yani evimize nasıl atmıyorsak denize de atmayalım, sokağa da atmayalım" dedi.

Yusuf Boduroğlu da, "Denizlerimizi temiz tutalım. Denizler bizim geleceğimiz. Aynı şekilde akarsularımız da. Lütfen bunları kirletmeyelim. Arkadaşımızla deniz kenarına geldik. Her yer kir ve çöp içinde. Lütfen biraz daha dikkatli olalım" diye konuştu.

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