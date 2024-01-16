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Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada karar

Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

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İstanbul’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’un yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, taksirle ölüme neden olmaktan sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme duruşmaya verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Sanığa taksirle ölüme neden olmaktan 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, takdir indirimi ile cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. 

Bu ceza da 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi.

Ne olmuştu?

Fatih’te 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

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