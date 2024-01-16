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Yoğun karın etkili olduğu Antalya-Konya kara yolu tırların geçişine açıldı

Yoğun karın etkili olduğu Antalya-Konya kara yolu tırların geçişine açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde tırların geçişine kapatılan yol, trafiğe açıldı.

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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle tırların geçişi kapatılmıştı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yol trafiğe açıldı ve tırlar tekrar geçiş yapmaya başladı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren dün gece 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı ve tipi, 30 kilometrelik alanda etkili oldu. Gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırarak bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20-35 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir kara yolu, tedbir olarak tırların geçişine sabah saatlerinde 05.40 sıralarında kapatılmış, Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Karayolları Alacabel ekipleri gece saatlerinde çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri tarafından yardım edildi. Kar yağışının bölgede etkisini azalması ile birlikte tırların trafiğe çıkmasına izin verildi. Yetkililer bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.

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