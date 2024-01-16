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Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza; Dedeoğlu Caddesi ile Futbol Sokak kesişimin de meydana geldi. Yusuf Can K. idaresindeki 34 LG 0307 plaka motosiklet ile cadde üzerinde seyir halinde Ali Yılmaz S. idaresindeki 11 SH 774 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü Yusuf Can K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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