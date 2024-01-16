MHP lideri Devlet Bahçeli'den sınıra huzur hattı önerisi derinliği 60 kilometre

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terörle mücadelede dikkat çeken bir öneride bulundu. Bahçeli, Bağdat yönetimiyle uzlaşılarak Irak'tan Hatay'a kadar derinliği 60 kilometre olacak şekilde sınıra huzur hattının çekilmesini istedi. Bahçeli, AYM Başkanı Arslan'a tepki göstererek, "Can Atalay kararının TBMM'de derhal okunmasını istiyoruz" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

2024 yılında bizi bekleyen ikinci siyasi dönüm noktası da 31 Mart Yerel Seçimleri'dir. Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik. Üzerinde çalıştığımız diğer adaylarımızı da ilan edeceğiz.

CHP'ye DEM Parti tepkisi

CHP'de işler sarpa sarmıştır. İçeriden 'DEM'len, dışarıdan yellenen CHP yönetimi istikametini hepten şaşırmıştır. Terör ve bölücülük mağduru milletimizin güçlü iradesi CHP'den hesap soracaktır. Şehit tabutu kaldıran milletin farkı ile bölcü oyları ile demlenenler arasındaki fark gün yüzüne çıkmalıdır. CHP'nin yerel yönetimlerden ayıklanması, belediyelerden atılması demokrasi namusudur. "CHP'de işler sarpa sarmıştır. İçeriden 'DEM'len, dışarıdan yellenen CHP yönetimi istikametini hepten şaşırmıştır.

"Millete gerici demek su katılmamış bir soysuzluktur"

Geçen hafta bir televizyon kanallarında yayınlanan Türkiye'ye yabancı kesimlerin gözüyle bakan Livaneli diyor ki 31 Mart seçimlerinde ya gerici ordular değil, hareket ordusu kazanacakmış. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de gerici ordu değil, şanlı Türk ordusu vardır. Livaneli'nin bu tarihi çarpıtmasını gülümseyerek dinleyen İBB Başkanından tek bir itiraz gelmedi. Alın birini vurun ötekine. Çünkü bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan yeni yetme yobaz zihniyetlerdir. Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek su katılmamış bir soysuzluktur.

İmamoğlu'na: Mevsimlik belediye başkanı

Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, her taşın altında çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır. Bir daha da İstanbullunun yıllarını çalmaya cesaret etmemelidir. Diğer şehirlerin de makus tarihi Cumhur ile değişecektir.

"ABD sözde müttefik ama yapmadığı kötülük kalmamıştır"

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sadece mazlumların değil insanlık onurunun hiçe sayılmasıdır. En yoksul ülkelere saldırmak, suçsuzlara füzelerle vurmak vandallıktır. ABD'nin gittikçe irtifa kaybettiği açıktır. İsrail ve ABD akıttığı kanların hesabını mutlaka verecektir. Amerikalılar ABD'ye sahip çıkmalı, böyle gelse de böyle gitmeyeceğini görmeliler. Kan dökerek, can alarak varlığını sürdüren bir devlet görülmemiştir tarihte. ABD sözde müttefik ama yapmadığı kötülük kalmamıştır. ABD'yi sorgulamak demek terörü sorgulamak demektir.

"7 Ekim sonrası Türkiye'ye karşı terör kartı hayata sokulmuştur"

Ekonomik krizde karşınıza çıkacak yüz bellidir. Kaosların arkasından yine aynı mihrak çıkacaktır. PKK, YPG sahipleri Brüksel Washington hattındadır. Sabrımızın kalmadığını cümle aleme haykırıyoruz. Türkiye diriliş sürecine geçtikçe ya bir terör saldırısı ya da yaptırım tehdidi sükun etmektedir. 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında eş zamanlı olarak Türkiye'ye karşı terör kartı hayata sokulmuştur.

Terör örgütleri kullanılan stratejik senaryoların kirli yüzüdür. PKK bir sonuç değil vasıtadır. Amaç değil araçtır. Her devletin kullandığı uluslar üstü pazarlık aracı olarak şiddete başvurduğu ortadadır. Teröristlerin imhası en üst seviyede sürdürülmüş, çok sayıda şehit verilmiştir.

ABD'nin PKK ile ilişkisinin saklanacak yönü kalmamıştır. Devletimizin arşivi doğrulayacak belge ve bilgilerle doludur. MHP, söz dost denilen müttefikler tarafından altının oyulmasına sessiz kalmayacaktır. Kahraman silahlı kuvvetlerimize inancımız tamdır.

Hiçbir terörist TBMM'de barınmamalı

Dağda bayırda sınır hattında mücadele ettiğimiz hainlerin siyasi cephesi olan DEM'cilerin TBMM'de bulunmaları adalet ve hukuk garabeti, siyaset ve demokrasi ayıbıdır. Hiçbir terörist, dağda, bayırda, belediyede, şehirde ve TBMM'de barınmamalı ve tutunmamalıdır.

"Sınırda huzur hattı kurulmalı"

Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan güvenlik toplantısında alınan kararları desteklemekle birlikte Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgesi içine alacak şekilde bu ülke ile koordineli ve karşı uzlaşmayla süresi belirlenmiş ve derinliği 60 km'ye kadar inen buradan Hatay'a kadar uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı bu hattın içine sinek bile sokulmamalıdır.

"Can Atalay kararı TBMM'de derhal okunmasını istiyoruz"

AYM kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü'ye sormak isterim ki acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini feryat figan eden analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır? Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin biz aziz vatanın derdindeyiz. Sen ve senin gibiler PKK hukukunun kafesindesiniz biz Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş ve istiklal hukuku peşindeyiz. Anlayacağınız gece ile gündüz gibi ayrıyız. Can Atalay kararının TBMM'de derhal okunmasını istiyoruz.