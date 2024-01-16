BIST 8.055
DOLAR 30,10
EURO 32,89
ALTIN 1.982,69
HABER /  GÜNCEL

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 8 kilo 215 gram uyuşturucu ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 8 kilo 215 gram uyuşturucu ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 kilo 215 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.

Abone ol

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar sonucunda; Siirt’in Baykan ilçesi Ziyaret uygulama noktasında M.Ş. ve S.F. isimli şahısların aracında yapılan aramada 8 kilo 215 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili devam eden detaylı çalışmalarda S.F.'nin Van’daki ikametinde yapılan aramada 1 kilo 35 gram daha metamfetamin ele geçirilerek, toplamda 9 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen S.F. tutuklanırken, M.Ş. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İslam dininden etkilenen Alman vatandaşı, Sakarya’da Müslüman oldu
İslam dininden etkilenen Alman vatandaşı, Sakarya’da Müslüman oldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Otomobil park halindeki araçlara çarptı, 2 yaralı
Otomobil park halindeki araçlara çarptı, 2 yaralı
MİT, PKK/YPG’nin sözde Suriye sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/YPG’nin sözde Suriye sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Operasyon yapılan evden çok sayıda silah ve tarihi eser çıktı
Operasyon yapılan evden çok sayıda silah ve tarihi eser çıktı
Almanya'nın sır gibi sakladığı gizli belgeler sızdı! Berlin, Putin'in 2025'te NATO'ya saldırısına hazırlanıyor
Almanya'nın sır gibi sakladığı gizli belgeler sızdı! Berlin, Putin'in 2025'te NATO'ya saldırısına hazırlanıyor
İYİ Parti'nin Turgut Altınok planı! AK Parti onu aday göstermezse İYİ Parti gösterecek...
İYİ Parti'nin Turgut Altınok planı! AK Parti onu aday göstermezse İYİ Parti gösterecek...
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatırılmaya başlandı
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatırılmaya başlandı
Mehmet Şimşek'ten valilere 'tasarruf' uyarısı: Makam aracınızı satıp Togg alın
Mehmet Şimşek'ten valilere 'tasarruf' uyarısı: Makam aracınızı satıp Togg alın
Erzurum'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Erzurum'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan net uyarı: Büyük acılara neden olabiliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan net uyarı: Büyük acılara neden olabiliyor
Kamp yaptıkları yaylada mahsur kalan 8 kişiyi off-road ekipleri kurtardı
Kamp yaptıkları yaylada mahsur kalan 8 kişiyi off-road ekipleri kurtardı