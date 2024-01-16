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İslam dininden etkilenen Alman vatandaşı, Sakarya’da Müslüman oldu

İslam dininden etkilenen Alman vatandaşı, Sakarya’da Müslüman oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde akrabalarının yanına tatile gelen Jesica Gutter isimli Alman vatandaşı, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu, Leyla ismini aldı.

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Akrabalarının yanına tatile gelen ve İslam dininden etkilenip Müslüman olmak isteyen Alman vatandaşı Jesica Gutter için Karasu İlçe Müftülüğü'nde İhtida Merasimi düzenlendi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Jesica ismini Leyla olarak değiştirdi. Düzenlenen merasim Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi, Gutter’e, İslam dininin temel esasları ve din hakkında genel bilgiler vererek, Müslüman olmasından dolayı kendisini tebrik etti. Yapılan dua ile sona eren merasimde Çelebi, Leyla ismini alan Gutter’e İhtida Belgesi ile birlikte Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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