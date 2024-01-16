DEM Parti 5 büyükşehirde CHP'yi destekleyecek! İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa...

CHP ile DEM Parti arasında 'şeffaf işbirliği' olacak mı olmayacak mı tartışması sürerken DEM Parti, 5 büyükşehirde CHP adaylarını destekleme kararı aldı. REL Qarti buna karşılık İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerdeki bazı ilçelerde aday çıkarılmamasını istiyor.

Abone ol

CHP ile DEM Parti arasındaki yerel seçim işbirliği 'şefffaf ilişki' şeklinde mi yürüyecek yoksa kapalı kapılar ardında pazarlıklarla mı yürütülecek sorusu cevabını arıyor. Tüm bunlar olurken İsmail Saymaz, "DEM Parti, CHP’yi 5 büyükşehirde destekleyebilir" başlıkla yazısında dikkat çekici kulis bilgileri verdi. DEM Parti'nin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa'da CHP adaylarına destek verebileceğini, bunun karşılığında İstanbul'da 3 ilçede ada çıkarılmamasını istediği iddia edildi. İşte Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü:

Başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldı

Geçen hafta DEM Parti, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından DEM Parti İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa’da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldı. DEM Parti, bu beş büyükşehirde adaylarını destekleyebilir.

Gerekçe olarak “Bu beş büyükşehirdeki toplumsal dinamikler; sivil toplum, kadın ve ekoloji örgütlerinin etkisi, Kürtlerin gücü, DEM Parti seçmeninin çok kimlikli varlığı” gösteriliyor.

Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar'ı istedi

Ancak DEM Parti, Bursa hariç diğer büyükşehirlerde bazı ilçelerde aday çıkarılmamasını istiyor. Örneğin, İstanbul’da Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar. DEM Parti, yalnızca CHP ile değil, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme trafiği yürütüyor.