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Kış aylarının vazgeçilmezi katı üzüm pekmezine yoğun ilgi

Kış aylarının vazgeçilmezi katı üzüm pekmezine yoğun ilgi

Gaziantep’te kış aylarının vazgeçilmezi olan ve soğuk havada vücudu sıcak tutmasıyla bilinen katı üzüm pekmezi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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Gaziantep’in tescilli lezzetlerinden olan katı üzüm pekmezi, macun kıvamıyla ve amber rengiyle kış aylarında sofralarda yerini almaya başladı. Başta kansızlığa ve soğuk algınlığına iyi gelen katı üzüm pekmezinin faydaları saymakla bitmezken kış günlerinde Gaziantepli vatandaşların vazgeçilmez enerji deposu olarak tüketilmeye devam ediyor. Gaziantepli vatandaşların damak lezzetine hitap eden katı üzüm pekmezi, üzerine yoğurt dökülerek veya tahinle karıştırılarak daha da lezzetli bir tada dönüşüyor.

“Kış aylarında yoğun ilgi görüyor”
Katı üzüm pekmezinin yapılış aşamasından bahseden Kenan Sefiloğlu, pekmezin kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olduğunu belirterek, “Hakiki katı üzüm pekmezi ağustos ila eylül ayında yapılır ve oldukça soğuk geçen kış aylarında yoğun ilgi görmeye başlar. Öncelikle pekmezin sıvı hali elde edilir. Daha sonrasında ise çırpma işlemiyle birlikte katı pekmez eklenerek mayalanır. 2 günlük beklemenin ardından katılaşarak sofralarda yerini alır. Sofraların vazgeçilmezi haline gelen katı pekmez, tahin, yoğurtla ve tereyağı ile kış günlerinde kahvaltıda tüketilir” dedi.

“Faydası saymakla bitmiyor”
Katı üzüm pekmezinin birçok hastalığa iyi geldiğini, vücudu sıcak tuttuğunu ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Sefiloğlu, “Katı üzüm pekmezi, genellikle kansızlık için tüketiliyor. Kışın soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği zamanlarda ise tahinle karıştırarak tüketilince sıcak tutuyor. Dolayısıyla faydası saymakla bitmiyor. Diğer yandan dolapta kaldığı zaman 2 yıl boyunca bozulmayan katı üzüm pekmezi, kış aylarındaki talebin yanı sıra yaz aylarında yurt dışından gelen turistlerinde ilgi odağı oluyor” ifadelerini kullandı.

“125 TL’den satıyoruz”
El yapımı pekmezlerin fabrikasyon ürünlere göre daha kaliteli olduğunu aktaran Sefiloğlu, kilogram fiyatının ise 220 TL olduğunu vurguladı. Sefiloğlu, “Katı üzüm pekmezi, taze el yapımı ve fabrikasyon üretim olarak 2 çeşittir. Biz kendi ürettiğimiz taze üzümden yaptığımız için 1 kilosunu 220 TL’den veriyoruz. Fabrikasyon olanların ise fiyatı ise kilosu 125 TL’dir. İkisinin arasındaki fark ise fabrikasyon olanın tadı ekşi olur” diye konuştu.

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