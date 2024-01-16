Erdoğan, Meral Akşener'i aramadı! 'İşin gerçek yüzü' deyip yazdı....

Pençe Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i arayarak bilgi verdiği yazılıp çizilmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün Erdoğan'ın Akşener'i aramadığını yazdı. İşte işin gerçek yüzü...

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe'deki güvenlik toplantısından önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin perde arkasını yazdı.

Erdoğan aramadı, Akşener aradı...

Selvi, “Şehit haberlerinin geldiği gece Bahçeli ve Akşener, saldırı hakkında bilgi almak ve terörle mücadelede desteklerini bildirip, taziyede bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyorlar. Yani Erdoğan iki lideri seçerek arayıp bilgilendirmiyor” diye yazdı. Selvi devamında da şunları kaydetti:

Teşekkür edip önerilerini dinledi

“Bahçeli ve Akşener arıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki lidere gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyor. Olay hakkında bilgi veriyor. Onların önerilerini dinliyor. Bu işin iktidarı ve muhalefeti mi olur? Bugün görüşmeyeceklerse daha ne zaman görüşecekler? Şehitler hepimizin."

Özgür Özel aramadığı için bilgi vermedi

"Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramıyor. Aramadığı için de Cumhurbaşkanı ile görüşemiyor. Bu kadar basit. Bu kadar net. Keşke Özgür Özel de Cumhurbaşkanı’nı arasaydı. Şehitlerimizin geldiği bir gecede taziyelerini iletse, terörle mücadelede desteğini bildirseydi. Özgür Özel böyle bir günde aramayacak da ne zaman arayacak? Ama aramıyor.”