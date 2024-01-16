Kılıçdaroğlu'ndan 'Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın' açıklaması

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı “Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın” sözüyle ilgili "Herhangi bir tehdit, olağanüstü bir durum yok. Bir mesaj vermek için bunu yazdım. Ülkemi, Türkiye’yi çok seviyorum. Tek başıma kalsam dahi mücadelemi sürdüreceğim." dedi.

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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım merak konusu oldu.

Emekli General Haldun Solmaztürk’ün yazısını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorlar ..! Öğrenmiyorlar..! Yönetemiyorlar..! " Devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. Devlet hamasetle değil liyakatle yönetilir. Aklınızı başınıza devşirin! Kahraman evlatlarımız için gerekli güvenlik tedbirlerini alın. Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" ifadelerine yer verdi.

Gizemli paylaşımla ilgili Kılıçdaroğlu, kendisine yakın gazetecilerden Barış Yarkadaş'a konuştu.

Yarkadaş, tv100 yayınlanan Taksim Meydanı programında Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesini şu sözlerle anlattı:

Bugün Gazete Pencere’de yayınlanan bir yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’da alıntıladı o yazı Emekli General Haldun Solmaztürk’ün yazısıydı. Haldun Solmaztürk özellike Irak’ın Kuzeyindeki ve Suriye’deki askeri operasyonlara ilişkin bir eleştiride bulunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım. ‘Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın’ sözünün arka planında bir tehdit bizim bilmediğimiz bir kaygı mı var çünkü insanlar özellikle CHP’lilerin WhatsApp gruplarında bunu hızla paylaşmaya başladılar ne oluyor diye. Kemal Beyde dedi ki ‘Hayır bir tehdit, bir olağanüstü durum yok. Bir mesaj vermek için bunu yazdım’ dedi. Peki Sayın Başkan ben bu akşam tv100’deyim, hem insanları rahatlatmak hem de kafalardaki soru işaretlerine cevap bulabilmek için bizimle paylaşabileceğiniz bir yorumunuz olur mu diye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da şunu söyledi ‘Ülkemi, Türkiye’yi çok seviyorum. Tek başıma kalsam da mücadelemi sürdüreceğim’ dedi.