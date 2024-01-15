Haim Revivo'dan Sagiv Jehezkel için skandal paylaşım

Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da terletmiş olan İsrailli eski futbolcu Haim Revivo, Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilme kararıyla ilgili skandal paylaşımda bulundu.

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Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin 68. dakikada beraberlik golünü atan İsrailli Sagiv Jehezkel, yaptığı gol sevinci sebebiyle gözaltına alındı ve sınır dışı edildi.

İsrail'den konuya ilişkin bakanlar nezdinde skandal açıklamalar yapılırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İsrailli eski futbolcusu Haim Revivo da sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yayınladı.

"Türklerin ikiyüzlülüğüne..."

Revivo, Yehezkel'in fotoğrafıyla birlikte Instagram hesabından yayınladığı hikayede şunları yazdı:

"Güçlü ol dostum, seni seviyorum. Yazıklar olsun Türklerin ikiyüzlülüğüne, umarım UEFA'ya onun için baskı yaparız."

Bu paylaşımı sonrası Revivo'ya Türk kullanıcılardan kınama mesajları yağarken, futbolseverler, eski oyuncunun bu paylaşımı ile haddini fazlasıyla aştığını da belirtti.

Haim Revivo, futbolculuk döneminde 2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe ve 2003-2004 arasında da Galatasaray'ın formasını giydi.

Revivo, 7 Ekim'den bu yana sosyal medya üzerinden Gazze Savaşı'yla ilgili provokatif paylaşımlarda bulunuyor.

Jehezkel İsrail'de

Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, ülkesine gitmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.

Jehezkel, ülkesi İsrail'de ise adeta bir kahraman gibi omuzlarda karşılandı.