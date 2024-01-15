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Sagiv Jehezkel özel uçakla ülkesine dönüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sagiv Jehezkel özel uçakla ülkesine dönüyor

Antalyaspor - Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekler hareketi nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel’in, bugün özel uçakla ülkesine gideceği öğrenildi.

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Dün akşam oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra İsrail’in, Gazze’de yaptığı katliamı destekler nitelikte hareketi nedeniyle gözaltına alındı.

Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet’indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi.
Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

Özel uçakla ülkesine dönüyor

Öte yandan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel’in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceği söyledi. Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

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