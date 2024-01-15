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Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Konyaspor, Bosnalı teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Konyaspor, Hakan Keleş’ten boşalan teknik direktörlük görevine 63 yaşındaki Bosna-Hersekli teknik adam Fahrudin Omerovic'i getirdi.

Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yarın resmi sözleşmeye imza atacağız bir sıkıntı olmazsa. Perşembe günü oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçında da inşallah hocamız takımın başında olacak” dedi.

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic, daha önce de farklı dönemlerde Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

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