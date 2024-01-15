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Beşiktaş mağlubiyetin ardından itiraz etti: Oyuncu kadın değil erkek!

Beşiktaş mağlubiyetin ardından itiraz etti: Oyuncu kadın değil erkek!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın ALG Spor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı yönetici Fırat Fidan, ALG Spor'da forma giyen Patricia Seteco'nun erkek olduğunu iddia etti. Seteco bu maçta takımının galibiyet golünü atan isim olmuştu.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Gaziantep ALG Spor ile Beşiktaş United Payment arasında oynanan karşılaşma sonrası siyah beyazlı takım yöneticisinden şok bir iddia geldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde dün oynanan 16. hafta karşılaşmasında ALG Spor, sahasında Beşiktaş United Payment'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş kulübü, Gaziantep ekibinde forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü atan Angolalı Patricia Mingas Afonso Seteco’nun cinsiyetinin araştırılmasını istedi.

"Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler"

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, ALG Sporlu futbolcu Patricia Mingas Afonso Seteco’nun ‘erkek’ olduğunu iddia etti. Fidan, “Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık!” diye konuştu.

"Facebook sayfasında erkek görünüyor"

Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklama yaparak, “Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.

Patricia Seteco:

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