Kulis haber! Yiğit Bulut'a 'kallavi' görev! Yiğit Bulut nereye atanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'la ilgili flaş iddia... Gazeteci yazar Talat Atilla bugünkü köşe yazısında Yiğit Bulut’a yeni bir görevlendirme yapılacağını ve bu görevlendirmenin 'çok kallavi' olacağını öne sürdü.

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Gazeteci yazar Talat Atilla, bugün Türktime’da kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a yeni bir görevlendirme yapılacağını öne sürdü. Atilla, yazısında bu görevi “Kallavi” bir görev olarak tanımladı. Talat Atilla’nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'u tanırsınız. Gazeteci...Eski Habertürk TV genel yayın yönetmeni.

- Bulut'un son anda değişiklik olmazsa kritik bir göreve geleceğine yönelik bir bilgi aldım. Neresi olduğunu öğrenemedim ama haber kaynağım "kallavi bir yer" tanımlaması yaptı.

- Bekleyip görelim!