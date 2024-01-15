Japonya'daki depremlerde can kaybı 221'e yükseldi

Japonya’da 2 hafta önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 221’e yükseldi. Yetkililer yaralı sayısının bin 16’ya ulaştığını, kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

Abone ol

Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından 2 hafta geride kalırken, felakette can kaybı artmaya devam ediyor.

Ishikawa’nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221’e yükseldi. Yaralı sayısı bin 16’ya ulaştı. Kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

En az 15 bin ev hasar gördü

Depremden etkilenen eyaletlerde en az 15 bin evin hasar gördüğü, Ishikawa eyaletinin Noto bölgesindeki 9 bin 100 hanede de elektrik kesintilerinin sürdüğünü aktaran yetkililer, Ishikawa eyaleti genelinde yaşanan kısmi su kesintilerinin de devam ettiğini açıkladı.

Bin 398 artçı sarsıntı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şuana kadar bin 398 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Deprem bölgesinde 5 veya üzeri sismik şiddette sarsıntıların meydana gelebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, kötüleşen hava şartlarının ise donma tehlikesini artırabileceğine dikkat çekti.