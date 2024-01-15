BIST 8.083
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.987,69
HABER /  DÜNYA

Japonya'daki depremlerde can kaybı 221'e yükseldi

Japonya'daki depremlerde can kaybı 221'e yükseldi

Japonya’da 2 hafta önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 221’e yükseldi. Yetkililer yaralı sayısının bin 16’ya ulaştığını, kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

Abone ol

Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından 2 hafta geride kalırken, felakette can kaybı artmaya devam ediyor.

Ishikawa’nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 221’e yükseldi. Yaralı sayısı bin 16’ya ulaştı. Kayıp olarak kayıtlara geçen 22 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

En az 15 bin ev hasar gördü 

Depremden etkilenen eyaletlerde en az 15 bin evin hasar gördüğü, Ishikawa eyaletinin Noto bölgesindeki 9 bin 100 hanede de elektrik kesintilerinin sürdüğünü aktaran yetkililer, Ishikawa eyaleti genelinde yaşanan kısmi su kesintilerinin de devam ettiğini açıkladı.

Bin 398 artçı sarsıntı 

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şuana kadar bin 398 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Deprem bölgesinde 5 veya üzeri sismik şiddette sarsıntıların meydana gelebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, kötüleşen hava şartlarının ise donma tehlikesini artırabileceğine dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rezan Epözdemir'den Denizbank'ın hamlesi sonrası flaş iddia! "Onu bitireceğim"
Rezan Epözdemir'den Denizbank'ın hamlesi sonrası flaş iddia! "Onu bitireceğim"
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kayıp ihbarı yapılan şahıs baraj gölünde ölü bulundu
Kayıp ihbarı yapılan şahıs baraj gölünde ölü bulundu
Partilerin yerel seçim mesaisi! AK Parti'de Ankara ve İzmir için sürpriz adaylar
Partilerin yerel seçim mesaisi! AK Parti'de Ankara ve İzmir için sürpriz adaylar
Van, Hakkari ve Bitlis'te 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari ve Bitlis'te 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Romanya'da çiftçiler ve kamyon sürücüleri günlerdir protestoda!
Romanya'da çiftçiler ve kamyon sürücüleri günlerdir protestoda!
Ücretli çalışan sayısı kasımda yıllık bazda yüzde 1,8 arttı
Ücretli çalışan sayısı kasımda yıllık bazda yüzde 1,8 arttı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı!
Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı!
Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı!
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u konuk edecek
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u konuk edecek
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u konuk edecek
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u konuk edecek
Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu
Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu