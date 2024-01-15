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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 3. eleme turundan katılan Kasımpaşa bu turda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, 4. eleme turunda da Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Bandırmaspor ise 3. eleme turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1, bir sonraki turda da Somaspor'u aynı skorla yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

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