CHP Kağızman adayı Sergül Keskin: Sayın Erdoğan'ın kapısına dayanacağım

CHP Kağızman adayı Sergül Keskin, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özşık'a seçilmesi halinde neler yapacaklarını anlattı. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde belediye muhabiri olduğunu ve kendisini tanıdığını söyleyen Keskin, "İlçenin sorunlarına destek için Sayın Erdoğan'ın kapısına dayanacağım" dedi.

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31 Mart seçimlerine doğru partiler, adaylarını belirlemeye başladı. Siyasetin gündemi hareketlendi, adaylar vizyonlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

İstanbul’da yaklaşık 30 yıllık gazetecilik yaptıktan sonra doğup büyüdüğü Kars'ın Kağızman ilçesinde siyasete atılan Sergül Keskin, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den belediye başkan adayı oldu.

CHP Kağızman adayı Sergül Keskin, 30 yıllık gazetecilikten arkadaşı olan İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına konuk oldu.

Uzun yıllar gazetecilik yapan Keskin, adaylık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. İlçenin sorunlarını çözecek adres olduğunu belirten Keskin, "Kaynakları nereden bulabileceğimi biliyorum. Sorunların nereden çözüleceğini biliyorum" dedi.

"Kapısına dayanacağım"

Belediye muhabirliği yaptığı dönemde Erdoğan'ı takip ettiğini ve kendisiyle tanışıklığı olduğunu söyleyen Keskin, "Bu sorunları çözmezse Sayın Erdoğan'ın kapısına dayanacağım. Sorunların çözümünü isteyeceğim. Kolay kolay pes etmem. Randevu talep edip gideceğim kabul eder mi etmez mi bilemem. Mecbur kalırsam Kağızmanlıları toplayıp Meclis'in önüne gideceğim" ifadelerini kullandı.

Keskin, hepsini daha fazlasını enine boyuna gazeteci Özışık ile konuştu.

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