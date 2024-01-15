Leonardo Bonucci ilk maçında hatasız oynadı Bonucci'den 'çok fazla kupa kazanabiliriz' açıklaması

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Gaziantep deplasmanında gözler İtalyan stoper Leonardo Bonucci'ye çevrildi. Serdar Aziz’in sakatlanması sonrası 38’de oyuna giren Bonucci, savunmada kritik hamleler yaptı.

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Fenerbahçe’nin, Union Berlin’den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK deplasmanında için kadroya alındı.

Dünkü mücadeleye yedek kulübesinden başlayan ve son anlarda forma giymesi beklenen Bonucci, Kanarya kariyerine beklenenden erken başladı. Sarı-Lacivertliler’de mücadeleye ilk 11’de stoper olarak başlayan Serdar Aziz, ilk yarım saat dolmadan sakatlık yaşadı.

Teknik direktör İsmail Kartal, İtalyan oyuncuyu hemen ısındırmaya gönderdi. 37’deki bir hava topu mücadelesi sırasında bir kez daha sakatlanan Serdar oyundan çıktı ve yerine 38’de Bonucci girdi.

Doğru yerde doğru zamanda müdahaleler

Tecrübeli oyuncu, sahaya girer girmez rakip ceza sahasında pozisyona girdi ama kafayı vuramadı. Sanki uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyiyormuş gibi hiç sırıtmayan 36 yaşındaki savunmacı, 73’te Antep’te Maxim’in soldan gönderdiği tehlikeli topta rakipten önce kale önünde topu uzaklaştırmayı başardı. Uzatma anlarında da kritik müdahalelerde bulunan İtalyan stoper, hemen hemen hatasız bir maç çıkararak, Fenerbahçe formasıyla ilk karşılaşmasından zaferle ayrılmayı başardı.

"Çok fazla kupa kazanabiliriz"

Maçın ardından Bonucci, “Taraftarlarımıza karşılama için teşekkür ediyorum. Bizi son ana kadar desteklediler. Kazanmak istedik ve galibiyet için çok önemli bir gol attık. Böyle maçlarda ilk dakikalarda gol atamadığınızda işler sizin adınıza zorlaşıyor. Konyaspor maçını Kadıköy’de tribünden takip ettim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız inanılmazlar. Bu takımın ve kulübün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Çok yetenekli oyuncular var. Her maçta Kadıköy’deki gibi oynarsak, çok fazla kupa kazanabiliriz. 2 aydır çok fazla oynama şansı bulamamıştım. Kendimi çok iyi hissediyorum ve umarım bu harika formayı daha çok giyeceğim” diye konuştu.

Bonucci üçlü çektirdi

Maç sonu futbolcular taraftarı selamladı. Fenerbahçeli oyuncu Bonucci maç sonu sevinç yaşadı. İtalyan yıldıza takım arkadaşları üçlüyü öğretti. Bonucci de taraftara üçlü çektirdi.