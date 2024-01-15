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Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'u hedef aldı: İstanbul’a ihanetin parçası

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'u hedef aldı: İstanbul’a ihanetin parçası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'a sert sözlerle yüklendi. Kurum için "atanmış" ifadesini kullanan İmamoğlu, "TOKİ, Emlak Konut, Şehircilik Bakanlığı eliyle İstanbul’a ihanet etme anlayışını temsil eden birini oraya koymuşlar." dedi.

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Geçtiğimiz hafa Kurum'un adaylığının resmen açıklamasının ardından İstanbul sokaklarında yavaş yavaş yerel seçim heyecanı başlarken, adaylar da sahalarda.

İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarma kararı sonrası nasıl bir yol izleyeceği yakından takip edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü'ye konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Kurum'un adaylığından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in tavrına kadar dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Kupon arazi imar rantı"

İmamoğlu, Kurum'u "Sayın Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı’ydı. İstanbul’da ortaya koyduğu tek şey kent içinde tabiri caizse kupon arazi, boş arazi, rezerv alan, kamu arazisi ya da bir kesime ait arazideki imar rantı…" sözleriyle tanımladı.

"İstanbul’a atanmasını yadırgamıyorum"

Kurum'un İstanbul'u bilmeyen bir aday olduğunu savunan İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bir bürokrat. Bürokrat derken yanlış anlaşılmasın, bunu küçümsemiyorum. Bürokratlar çok değerlidir. Son beş yılda çok değerli bürokratlarla muazzam işler başardım. Fakat ben bürokratların dili düğümlenmiş, gözleri görmez, duymaz ve elleri bağlanmış, bir kağıda yazı bile yazamaz hale geldiğini son beş yılda çok yaşadım. Bir kısmı bakan, bir kısmı genel müdür, bir kısmı valiydi. O bakımdan Sayın Kurum’un bu şekilde İstanbul’a atanmasını yadırgamıyorum." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'a ihanet etme anlayışını temsil eden biri"

Kanal İstanbul projesine toplumun yüzde 60'ının karşı olduğunu ve bu yüzden artık konuşulmadığını belirten İmamoğlu, "İstanbul’da bu işe talip olan yıllardır hizmet etmiş ya da bu işin parçası olmuş insanlardan belediye başkanı tercih etme yerine, yaptıkları hesap kitap ortadadır.. TOKİ, Emlak Konut, Şehircilik Bakanlığı eliyle İstanbul’a ihanet etme anlayışını temsil eden birini oraya koymuşlar." diye konuştu.

Akşener sorusuna yanıt

"Akşener size neden bu kadar öfkeli?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Aslında kendime dönük öyle bir öfke hissetmiyorum Sayın Akşener’de. Bir kez böyle bir açıklaması oldu ve ondan sonra bunu sürdürmediğini, en azından şahsıma dönük sürdürmediğini görüyorum. Bir araya gelememenin, oturup konuşamamanın vermiş olduğu bir psikolojik durum diye de tarifleyebilirim. Abla-kardeş ve baba-oğul duygusunun bana tariflendiği biçimiyle dağıldığını hissetmiyorum. Ama tek yönlü bir dağılmışlık var ise o benim irademle tarifleyebileceğim bir durum değil. Benim şahsımda, ruhumda böyle bir duygu yok"

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