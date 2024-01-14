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Meclis’te tatil bitiyor! İşte yoğun çalışma programı...

Meclis’te tatil bitiyor! İşte yoğun çalışma programı...

TBMM'de çalışmalar tekrar başlıyor. Meclis Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü bir araya gelecek. Önümüzdeki haftada, Meclis gündeminin yoğun olması bekleniyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verilen 20 günlük ara sona eriyor. TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 16 Ocak Salı günü yeniden başlıyor.

Genel Kurul’da Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üyesi seçilecek, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor.

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