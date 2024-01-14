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Samsunspor, evinde hata yapmadı

Samsunspor, evinde hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Samsunspor oldu. Ev sahibi takımın galibiyet gollerini 4. dakikada Rick van Drongelen ve 36. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Sivasspor'da Fode Koita maçın 60. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunspor'dan ise Dimata 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Samsunspor 21 puanla 16. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 25 puanla 11. sırada kaldı.

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