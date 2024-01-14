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Cezaevinden çıktı 1 gün sonra türkü evi işleten kadını kablo ile boğarak öldürdü

Cezaevinden çıktı 1 gün sonra türkü evi işleten kadını kablo ile boğarak öldürdü

GİRESUN'da İsmail Yılmaz, türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldürdü. Yılmaz'ın cezaevinden kısa bir süre önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

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Giresun'da gece saat 01.30 sıralarında bir türkü evinde cezaevinden kısa süre önce önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçeri giren ekipler cesedini buldu

İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaçtı ama polisin elinden kurtulamadı

Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz, öğle saatlerinde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sorgusu için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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