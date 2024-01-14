BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  SPOR

Trabzonspor, Antalya'dan 1 puanla döndü

Trabzonspor, Antalya'dan 1 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Trabzonspor'un golünü 2. dakikada Fountas kaydetti. Bitexen Antalyaspor'un golü 68. dakikada Jehezkel'den geldi.

Bu sonuçla Bitexen Antalyaspor'un puanı 29 oldu. Trabzonspor ise 37 puana ulaştı. Bitexen Antalyaspor gelecek hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika transferi! AK Parti'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti’ye geçti!
Son dakika transferi! AK Parti'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti’ye geçti!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Artvin'den Hatay'a yelken açtılar! Fenerbahçe Doğuş Yelken Ekibi rekor kırdı!
Artvin'den Hatay'a yelken açtılar! Fenerbahçe Doğuş Yelken Ekibi rekor kırdı!
Cezaevinden çıkar çıkmaz cinayet işledi!
Cezaevinden çıkar çıkmaz cinayet işledi!
Kimyasal sızıntıya 465 bin 585 TL para cezası
Kimyasal sızıntıya 465 bin 585 TL para cezası
İsrail saldırılarında 100. gün, can kaybı 23 bin 968’e yükseldi!
İsrail saldırılarında 100. gün, can kaybı 23 bin 968’e yükseldi!
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Engin Altay'ın babasının cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Engin Altay'ın babasının cenazesine katıldı
Evlenme vaadiyle dolandırılan adam intihara kalkıştı!
Evlenme vaadiyle dolandırılan adam intihara kalkıştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı
Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı
Fenerbahçe'de ayrılık: Samet Akaydin, Fatih Terim'in öğrencisi oldu
Fenerbahçe'de ayrılık: Samet Akaydin, Fatih Terim'in öğrencisi oldu
Fenerbahçe Beko 1 sayı farkla kazandı
Fenerbahçe Beko 1 sayı farkla kazandı