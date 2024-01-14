Trabzonspor, Antalya'dan 1 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Trabzonspor'un golünü 2. dakikada Fountas kaydetti. Bitexen Antalyaspor'un golü 68. dakikada Jehezkel'den geldi.

Bu sonuçla Bitexen Antalyaspor'un puanı 29 oldu. Trabzonspor ise 37 puana ulaştı. Bitexen Antalyaspor gelecek hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.