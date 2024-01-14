Son dakika transferi! AK Parti'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti’ye geçti!

ZONGULDAK'ta Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti’ye geçti. Demirtaş, haberi sosyal medyadan duyurdu.

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AK Parti'den istifa eden Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, İYİ Parti’ye geçtiğini açıkladı. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, son dakika transferiyle ilgili şunlar dile getirildi:

"Zonguldak Gülüç’ün AK Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş partimize geçmiştir. İYİ Belediyecilik anlayışımızla; Zonguldak Gülüç’ü Gökhan Mustafa Demirtaş ile İYİ’leştireceğiz. Partimize, Zonguldak’a, milletimize ve memleketimize hayırlı olsun."