AK Parti İstanbul ilçe adayları belli oluyor! Aziz Yeniay geri dönüyor! Tevfik Göksu ve Ergün Turan...

AK Parti'nin İBB adayının ardından ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak ediliyor. Murat Kurum'un İBB adaylığının ardından Küçükçekmece'nin eski Belediye Başkanı Aziz Yeniay da Küçükçekmece'ye göre dönüyor.

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İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Murat Kurum olarak açıklayan AK Parti, ilçe adaylarını belirlemeye başladı. Daha önce Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstelenen Aziz Yeniay'ın yeniden Küçükçekmece için aday gösterileceği öne sürüldü.

Tevfik Göksu Başakşehir'e gidiyor

AK Parti'nin İBB adaylığı için ismi geçenlerden Tevfik Göksu ve Ergün Turan'ın da aday olacakları ilçeler belli olmuştu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, yerel seçimlerde bu kez Başakşehir'den aday gösteriliyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yine aynı yerden aday.

"Birçok başkan için devam kararı çıktı"

Bayrampaşa’da Ahmet Bilal Kıymaz, Çekmeköy’de Giyasettin Gergin, Sarıyer’de Ahmet Misbah Demircan isimlerinin açıklanması bekleniyor. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in görevine devam edecekleri konuşuluyor.

3 dönem kuralına katılan başkanlar...

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Tuzla Şadi Yazıcı’nın 3 dönem kuralına takıldığı için aday gösterilmeyecekleri konuşuluyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da 3 dönem kuralına takıldığı ancak Başakşehir'e kaldırılarak bu engeli aştığı konuşuluyor. Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Eyüp Özsoy, Tuzla’da Şadi Yazıcı’nın yerine Murat Demir’in isimleri öne çıktı.

Sadece 2 ilçede aday başvurusu olmadı

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını 15 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 37 ilçede toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AK Parti'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

Hangi ilçede kaç başvuru oldu?

AK Parti'den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu. Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.

İdareci, devlet adamı, belediye başkanı, sanayici, işadamı, Torunlar Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. 1963'te Malatya'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Bir süre serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı.1992 yılında Güngören'den Meclis Üyesi seçildi, 1992 yılında Esenler, 1999 Yılında Zeytinburnu ilçelerinde meclis üyeliklerine devam etti. 1995-2009 yılları arasında 9 yıl süreyle İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı yaptı.



Aziz Yeniay, 2004 yılından Mart 2014 yerel seçimlerine kadar 2 dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2014 seçimlerinde aday olmayarak serbest çalışmaya başladı. Görev yaptığı sürelerde; planlı kentleşme, kentsel risklerin azaltılması, kent ve kentlilik bilinci, oluşturulması, yeşil binalar ve çevresel değerler, kentlerin bütüncül planlanması, kentsel dönüşüm projeleri, sürdürülebilir kentler ve kentsel yaşam alanında pek çok çalışmanın planlama, proje ve uygulanmasını yürüttü. Halen, Torunlar Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilgili konularda çalışmalarına devam etmektedir.