İstanbul'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL Küçükçekmece'de karşı şeride geçerek istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Abone ol
Tevfik Bey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde, O.B'nin kullandığı 34 FZA 803 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek bir binanın istinat duvarına çarptı.
Kazada araçta sıkışan O.B, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.B, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
Otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.