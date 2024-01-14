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Hakem Halil Umut Meler sevgi gösterisiyle karşılandı

Hakem Halil Umut Meler sevgi gösterisiyle karşılandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor maçında görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Meler'e çiçek verdi.

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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından Meler'i tribüne çağıran taraftarlar, tecrübeli hakemle fotoğraf çektirdi.

Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

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