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Amasya’da Su Atan Şelalesi buz tuttu

Amasya’da Su Atan Şelalesi buz tuttu

Amasya'da hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşünce Ermiş köyü yakınlarındaki Su Atan Şelalesi buz tuttu.

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Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Amasya’da şehri zirveden gören Ermiş köyü yakınlarında bulunan Su Atan Şelalesi dondu. 30 metre yükseklikteki kaya üzerinden akan suyun donmasıyla buz sarkıtları oluştu.

Şelaleyi ziyaret edenler görsel güzellik oluşturan buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Altan ve Ercan Eftelioğlu kardeşler beraberinde götürdükleri ekmekleri de kuşlar ile yaban hayvanların beslenmesi için doğaya bıraktı.

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