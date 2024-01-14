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Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na döndü!

Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na döndü!

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Ocak Salı günü Trendyol 1. Lig temsilcisi Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen siyah-beyazlılar, Eyüpspor müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Fatih Karagümrük müsabakasında oynayan futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla sonlandırdı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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