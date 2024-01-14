İsrail, Hamas liderleri için ölüm listesi yayınladı! Listede kimler var?

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik orantısız şiddeti devam ederken, İsrail yönetimi Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı "ölüm listesini" yayınladı.

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7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırmasından sonra İsrail ordusu misilleme yapmış ve Gazze'de soykırıma girişmişti. Gazze'yi vurmaya devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Nentanyahu ve kurmayları Hamas'ın üst yönetimini yok etmeyi amaçladıklarını duyurmuştu.

Mossad ve Şin Bet hazırlamış

İsrail ordusu, Hamas'ın üst yönetiminden isimlerin yer aldığı "ölüm listesini" yayınladı. İsrail'in istihbarat birimleri Mossad ve Şin Bet'in yayınladığı listede öldürülen, yakalanan ya da kaçak durumundaki Hamas yöneticilerinin isimleri ve fotoğrafları yer alındı.

4'ü öldürüldü, 6'sı yakalandı

Hamas'ın yönetim şemasının yer aldığı listede dört üst düzey ismin öldürüldüğü ve 6'sının da yakalandığı görülüyor. Hamas'ın siyasi büro ve Batı Şeria operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Salih el-Aruri, bu ayın başlarında Beyrut'ta bir insansız hava aracı saldırısında öldürülen en yüksek profilli hedef olarak dikkat çekti.

Kassam Tugayları'nın Gazze dışındaki askeri operasyonlarının önde gelen komutanlarından Azzam el Akra'nın da saldırıda öldürülen beş kişi arasında olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada Hamas'ın 'üst düzey örgüt liderlerinin komutası altında Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki hedeflere yönelik saldırıları ilerletmek için çalıştığı' belirtildi.

Hamas'ın bazı üst düzey isimlerinin de Avrupa'daki bazı ülkelerde gözaltına alındığı aktarıldı.