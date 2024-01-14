BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  SPOR

Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası sona erdi

Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Darıca Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu ile birlikte düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. 33 ilden 119 kadın sporcunun katıldığı şampiyona da dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Abone ol

Darıca, dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Darıca Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu ile birlikte düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, büyük bir coşkuyla sona erdi. Eray Şamdan Spor Salonu’nda 12 sıklette gerçekleştirilen şampiyonada 33 ilden 119 kadın sporcu katıldı.

Ringlerde oldukça çekişmeli müsabakalar yaşanırken, finalde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün sporcusu olan Avrupa Boks Şampiyonu Samet Gümüş ile Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün down sendromlu özel sporcusu Enes Şahin ringe çıkarak gösteri maçı yaptı. Oldukça renkli görüntüleri yaşandığı maçta özel sporcu Enes Şahin, şampiyon boksörü nakavt ederek maçı kazandı. Aynı zamanda TRT ekranlarında da canlı yayınlanan Gösteri maçı izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 33 ilden 119 kadın sporcunun ringe çıkarak madalya için mücadele ettiği Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün sporcusu Güler Deniz Topuz da final heyecanı yaşattı. Finalde mücadele eden Güler Deniz Topuz 57 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da spor şehri Darıca’ya yakışan bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak "119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulübü ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Darıca Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak birçok alanda hizmet etmeyi ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Darıca Belediyesi olarak spor şehri Darıca için canla başla çalışıyoruz. Spor kültürü oluşturmak adına bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı önemsiyoruz. Darıca’ya ve spora yakışan bir organizasyon oldu. Şampiyonaya katılan ve dereceye giren her bir sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın paniği
Ankara'da elektronik yedek parça üreten fabrikada yangın paniği
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Tarsus Belediyesinde işçilere yüzde 100 zam!
Tarsus Belediyesinde işçilere yüzde 100 zam!
AK Parti, seçim sürecinde 2 milyon 300 bin görevlisiyle sahada olacak
AK Parti, seçim sürecinde 2 milyon 300 bin görevlisiyle sahada olacak
Böyle arkadaş olmaz olsun! Engelli arkadaşının otomobilini çaldı!
Böyle arkadaş olmaz olsun! Engelli arkadaşının otomobilini çaldı!
Polisin durdurduğu araçta 31 tabanca ele geçirildi!
Polisin durdurduğu araçta 31 tabanca ele geçirildi!
2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali sürüyor
2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali sürüyor
Burdur’da seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Burdur’da seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı!
Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı!
Samsunspor - Sivasspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan
Samsunspor - Sivasspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan
9 şehidin ardından 'orada ne işimiz var' denildi Özay Şendir'in Gabar örneği gündem oldu
9 şehidin ardından 'orada ne işimiz var' denildi Özay Şendir'in Gabar örneği gündem oldu
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı