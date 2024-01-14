Polisin durdurduğu araçta 31 tabanca ele geçirildi!

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada 31 tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

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Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Ankara-Konya Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada 31 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan M.K. ve C.A. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alındı.