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Kaza yapan aracı sallaya sallaya çekiciye yüklemeye çalıştılar

Kaza yapan aracı sallaya sallaya çekiciye yüklemeye çalıştılar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, hasar gören araçları ise vatandaşlar sallaya sallaya çekiciye yüklemeye çalıştı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 63 HS 393 plakalı otomobil, park ettiği yerden çıkmaya çalışan 63 AHF 798 plakalı araca yandan çaptı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aracı sallaya sallaya çekiciye yüklemeye çalıştırlar
Kaza nedeniyle bölgeye çekici çağrıldı. Halatla bağlanan araçlardan birini çekiciye yüklemeye çalışan görevli, bunu başaramayınca yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ön kısmı çekicinin rampasına çıkarılan aracın arka kısmı ise yana doğru kaydı. Vatandaşlar, aracı sallaya sallaya çekiciye yüklemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu çekiciye yüklenen araç, güvenli bir yere çekildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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