BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

Çoban yanında işe girdiği sürü sahibinin 70’e yakın hayvanını çaldı

Çoban yanında işe girdiği sürü sahibinin 70’e yakın hayvanını çaldı

Afyonkarahisar’da yanında çalıştığı sürü sahibinin 70’e yakın koyun ve koçunu çalarak satan çoban Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başarılı takibi sonrası otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, kent merkezine bağlı Bostanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. (63) isimli şahıs jandarmaya başvurarak 70’e yakın koyun ve koçunun çalındığı belirterek yardım istedi. A.G., ifadesinde olayı bir ay önce işe aldığı çoban E.Y.’nin gerçekleştirmiş olabileceğini ve ondan şüphelendiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen JASAT dedektifleri E.Y.’nin olay sonrası kayıp olduğunu belirledi. İncelemelerine devam eden ekipler E.Y.’nin Suldandağı ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Gözaltına alınan E.Y.’nin bir çok suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.
E.Y., sorgusunda hayvanları çaldığını kabul ederek, hayvanları G.A.(34) ve M.Y. (38) isimli şahıslara sattığını itiraf etti. Şahısların ağılına baskın düzenleyen JASAT ekipleri yaptıkları aramada çalınan koyunları buldu.
Olay sonrası E.Y., gözaltına alınırken, G.A. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında ise ‘suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçundan’ ifadeleri alınacağı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da kar hayatı olumsuz etkiliyor
Trabzon'da kar hayatı olumsuz etkiliyor
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Hakkari’de 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! İstifa eden önemli isimler
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! İstifa eden önemli isimler
Mersin'de çöpler elektrik olarak geri dönüyor
Mersin'de çöpler elektrik olarak geri dönüyor
Hakan Çalhanoğlu'nun performansı büyüledi
Hakan Çalhanoğlu'nun performansı büyüledi
Otomobil palmiye ağacına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil palmiye ağacına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Süt kaynatmak isteyen yaşlı kadın, doğalgazdan zehirlendi
Süt kaynatmak isteyen yaşlı kadın, doğalgazdan zehirlendi
İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
Çorum'da 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Çorum'da 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Türkiye’nin yüzünü güldürmüştü, bu sefer muhtar adayı oldu
Türkiye’nin yüzünü güldürmüştü, bu sefer muhtar adayı oldu
Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı
Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı