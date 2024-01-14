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Trabzon'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

Trabzon'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

Trabzon’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle şehirde kartpostallık görüştüler oluştu.

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Trabzon'da dün gün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sahil kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Karadeniz Sahil Yolu'nda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, kar yağışının ardından kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Köşkü'ndeki kar manzarası izleyenleri adeta büyüledi.

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