Hakkari’de 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle 96 köy ve 202 mezra yolu kapandı.

Abone ol

4 gündür bölgede etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, çok sayıda köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il merkezinde 18 köy ve 42 mezra, Derecik’te 3 köy ve 12 mezra, Şemdinli’de 18 köy ve 69 mezra, Yüksekova’da ise 57 köy ve 79 mezra olmak üzere toplam 96 köy ve 202 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.



Öte yandan, Karayolları ve belediye ekipleri ise kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.