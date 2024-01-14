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Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu: 2 yaralı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mitrovica sokak üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isimleri henüz belirlemeyen şahıslardan biri Abdurrahman El Racih'i (19)bıçakla bacağından, Muhammed Emin Kermutlu'yu (18) da darp ederek yaraladı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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