"Tim araziye çıktı" sözleri tepki çeken Fulya Öztürk öfkelendi: Siz neyin peşindesiniz yahu?

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Fulya Öztürk, sınırın sıfır noktasında son durumu aktarırken söylediği sözlerle gündeme geldi. Yine eleştirilen Fulya Öztürk sosyal medyada isyan edip " Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi" dedi.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından gazeteci Fulya Öztürk, sınırın sıfır noktasına gitti.

"Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız" diyen Fulya Öztürk "Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor" dedi.

Gazeteci Öztürk "Az önce konuştuğumuz Tim araziye çıktı" demesiyle sosyal medyada tepki çekti. Fulya Öztürk sosyal medyada böyle önemli bir operasyondan bilgi vermekle suçlandı.

Öztürk ise tepki göstererek şunları yazdı:

"Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım… Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi. Rahat olun… Neyin 'ifşa'ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde."