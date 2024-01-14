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Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi!

Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi!

Adana'da belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

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Veli Demirhan'ın kullandığı 01 ANT 613 plakalı belediye otobüsü, Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halindeyken bir yolcu fenalaştı.

Diğer yolcuların uyarısıyla durumu fark eden sürücü, rahatsızlanan kişiyi Çukurova Devlet Hastanesine götürdü.

Sağlık personeline teslim edilen yolcunun, kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Demirhan, gazetecilere, olay sırasında telaşlanmadığını, hastayı bir an önce sağlık kuruluşuna yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Yolcunun tedaviye alınmasının ardından işine devam ettiğini belirten Demirhan, "Babamı kalp krizi nedeniyle kaybettim. Bundan dolayı aklıma hemen hastaneye götürmek geldi. Hastaya yapabileceğim bir şey olup olmadığını sordum. O da 'Allah razı olsun' dedi. Diğer yolculardan zamanlarını aldığım için özür diledim. Onlar da teşekkür etti." diye konuştu.

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