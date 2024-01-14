Devlet Bahçeli emekliye 7 bin TL seyyanen zam istedi Mehmet Şimşek kabul etmedi iddiası!

Ankara kulislerirde bu iddia konuşuluyor. Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam beklerken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin emeklilere 7 bin TL seyyanen zam istediği, bu isteğin iletildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talebi geri çevirdiği iddia edildi.

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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı iktidardan gelecek ek zam haberinde. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, çok konuşulacak bir emekli zam kulisi paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana karşılanmayan 'emeklilere en az 7 bin TL seyyanen zam ve bunun kök maaşa yansıtılması'nı istediği iddia edildi.

Emeklilerin büyük bölümüne 'kök maaş garabeti' yüzünden zam yapılmadığını, üçte birlik kısmının ise yüzde 25'le geçiştirildiğini hatırlatan Mehmet Çetingüleç, kulislerden edindiği bilgileri yazdı. İşte Çetingüleç'in yazısından ilgili bölümler:

Mehmet Şimşek'in itiraz gerekçeleri...

- Kulislere yansıyan bilgi şöyle: Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş, ama Maliye buna sıcak bakmamış. Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş.

En düşük maaş için Maliye'den izin çıktı

Dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammın daha fazla yarar sağlayacağına dikkat çekmiş. Ancak... Genel olarak yüksek zamma karşı çıkmakla birlikte kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıkmış."