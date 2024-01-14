Manchester City'yi Kevin de Bruyne kurtardı

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Maçta oyuna 69'da giren Kevin de Bruyne 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Ligin 21. haftasındaki maçta Manchester City, 26. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle öne geçse de ev sahibi ekip, 35. dakikada Alexander Isak ve 37. dakikada Anthony Gordon'un golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Manchester City, 74. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle beraberliği yakaladı. 90+1. dakikada ise yine oyunda sonradan giren genç oyuncu Oscar Bobb, De Bruyne'nin asistinde golünü atarak skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester City, bu sonuçla puanını 43'e yükselterek 45 puanla zirvede yer alan Liverpool'u takibini sürdürdü. Newcastle United ise 29 puanda kaldı.