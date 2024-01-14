BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır’da minibüs cayır cayır yandı!

Diyarbakır’da minibüs cayır cayır yandı!

Diyarbakır’da, seyir halindeki şehiriçi minibüs alev alev yandı. Yolcular minibüsten tahliye edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone ol

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde akşam saatlerinde Bağlar ilçesi güzergahında seyir halindeki İhsan A. yönetimindeki 21 M 0444 plakalı şehir içi minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın büyümeden yolcular tahliye edildi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste küçük çaplı patlama yaşanırken, durum çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İtfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaralanın olmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele paylaşımı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü
Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu, araçlar kara gömüldü
Bölücülük yapma Zülfü Livaneli! Ahmet Hakan açtı ağzını yumdu gözünü...
Bölücülük yapma Zülfü Livaneli! Ahmet Hakan açtı ağzını yumdu gözünü...
9 askerin şehit olduğu saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Köyde saklanıp el bombalarıyla saldırmışlar...
9 askerin şehit olduğu saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Köyde saklanıp el bombalarıyla saldırmışlar...
İY Parti, AK Parti ve MHP ile ittifak yaptı Bilecek Belediye Başkanı düşürüldü!
İY Parti, AK Parti ve MHP ile ittifak yaptı Bilecek Belediye Başkanı düşürüldü!
CHP milletvekili trafik kazası geçirdi
CHP milletvekili trafik kazası geçirdi
Şehitlerimiz için tüm okullarda saygı duruşu kararı
Şehitlerimiz için tüm okullarda saygı duruşu kararı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 25 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 25 hedef imha edildi
CHP'li Melek Mızrak Subaşı'dan şehitlerimize büyük saygısızlık
CHP'li Melek Mızrak Subaşı'dan şehitlerimize büyük saygısızlık
Sosyal medyadaki C31K isimli gruptan 5 kişi tutuklandı
Sosyal medyadaki C31K isimli gruptan 5 kişi tutuklandı
Çaykur Rizespor'dan altın değerinde 3 puan
Çaykur Rizespor'dan altın değerinde 3 puan