Bölücülük yapma Zülfü Livaneli! Ahmet Hakan açtı ağzını yumdu gözünü...

Zülfü Livaneli'nin “31 Mart seçimlerini ya gerici ordular, avcı taburları ya da Hareket Ordusu kazanacak" diyen Zülfü Livaneli'ye Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan "bölücülük" suçlaması geldi.

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Zülfü Livaneli'nin Erkem İmamoğlu'nun yanında 31 Mart seçimlerini 31 Mart Hadisesi'ne benzetmesine tepkiler dinmiyor. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Zülfü Livaneli'nin sözlerinin 'bölücü', 'kutuplaştırıcı' ve 'ayrıştırıcı olduğunu belirtip, "Milleti bölme Zülfü halkı ayrıştırma Zülfü" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Gerici ordular mı Hareet Ordusu mu?

Zülfü Livaneli, 31 Mart’ta yapılacak seçimle ilgili olarak 31 Mart Vakası’na gönderme yaparak şöyle demiş:

“31 Mart seçimlerini ya gerici ordular, avcı taburları ya da Hareket Ordusu kazanacak. (Livaneli, bunu dedikten sonra yanındaki İmamoğlu’nun elini havaya kaldırarak şöyle devam etmiş) Hareket Ordusu’nun kazanacağına ben çok inanıyorum.”

En çok Ekrem İmamoğlu'na zarar verir

Zülfü Livaneli’nin bu bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı yaklaşımı, her şeyden önce Ekrem İmamoğlu’na zarar verir.

2019 yerel seçiminde ne yapmıştı Ekrem İmamoğlu? Şunu yapmıştı: Bazen Avcı Taburu askeri gibi, bazen de Hareket Ordusu neferi gibi davranmış ve her iki kesimden aldığı oylarla seçimi kazanmıştı.

Ne yani? Artık Avcı Taburlarının oyunu istemiyor mu İmamoğlu?

Sanki Jön Türk derneği seçimi

Saçmalık bir değil ki.

Sanki Jön Türk derneği için yönetim kurulu seçimi yapılacak. Sonuçta yaşadığımız şehre kim daha iyi hizmet edecek diye seçim yapıyoruz.

Kutuplaştırma siyasetinin nirvanası

İktidarın kutuplaştırdığını söylemeyi çok seven Zülfü Livaneli’nin, milletin bir bölümünü “gerici” olarak nitelemesine ne demeli? Kutuplaştırma siyasetinin nirvanası bu değilse nedir?

Bölme Zülfü. Ayrıştırma Zülfü. Kutuplaştırma Zülfü. Körükleme Zülfü. Vallahi değmez Zülfü. Billahi değmez Zülfü.