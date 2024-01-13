CHP'li Melek Mızrak Subaşı'dan şehitlerimize büyük saygısızlık

CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve mevcut Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın, 9 şehit verdiğimiz anlarda yaptığı paylaşım tepki topladı.

Abone ol

CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve mevcut Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğu bir akşamda resmi X hesabından yaptığı aday tanıtım paylaşımı ile gündeme geldi.

CHP'li Melek Mızrak Subaşı öncelikle 5 şehit ve 8 yaralı askerimiz için taziye mesajı yayımladı. Bundan yalnızca 2 saat sonra, şehit sayısı artarken ve ülkenin bağrına ateş düşmüşken resmi X hesabından "Adı Melek kendisi Melek" şarkı sözleri içeren bir aday tanıtım videosu yayımladı.

Bu söz konusu video paylaşım bugün sabah saatlerine kadar Melek Mızrak Subaşı'nın hesabında kaldı. Ancak gelen tepkiler sonrasında CHP'li başkan aday tanıtım videosunu sildi. Melek Mızrak Subaşı'nın paylaşımını vatandaşlar ekran görüntüsü olarak olayı doğrular nitelikte paylaşımlar yaptı.