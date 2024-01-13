BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

CHP'li Melek Mızrak Subaşı'dan şehitlerimize büyük saygısızlık

CHP'li Melek Mızrak Subaşı'dan şehitlerimize büyük saygısızlık

CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve mevcut Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın, 9 şehit verdiğimiz anlarda yaptığı paylaşım tepki topladı.

Abone ol

CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı olan ve mevcut Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğu bir akşamda resmi X hesabından yaptığı aday tanıtım paylaşımı ile gündeme geldi.

CHP'li Melek Mızrak Subaşı öncelikle 5 şehit ve 8 yaralı askerimiz için taziye mesajı yayımladı. Bundan yalnızca 2 saat sonra, şehit sayısı artarken ve ülkenin bağrına ateş düşmüşken resmi X hesabından "Adı Melek kendisi Melek" şarkı sözleri içeren bir aday tanıtım videosu yayımladı.

Bu söz konusu video paylaşım bugün sabah saatlerine kadar Melek Mızrak Subaşı'nın hesabında kaldı. Ancak gelen tepkiler sonrasında CHP'li başkan aday tanıtım videosunu sildi. Melek Mızrak Subaşı'nın paylaşımını vatandaşlar ekran görüntüsü olarak olayı doğrular nitelikte paylaşımlar yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyadaki C31K isimli gruptan 5 kişi tutuklandı
Sosyal medyadaki C31K isimli gruptan 5 kişi tutuklandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Çaykur Rizespor'dan altın değerinde 3 puan
Çaykur Rizespor'dan altın değerinde 3 puan
İstanbul'da zamlı taksi tarifesinin rakamları belli oldu
İstanbul'da zamlı taksi tarifesinin rakamları belli oldu
Türk futbolunda bir ilk! O sistem ilk kez kullanıldı
Türk futbolunda bir ilk! O sistem ilk kez kullanıldı
Kuvvet Komutanları'ndan yaralı askerlere ziyaret
Kuvvet Komutanları'ndan yaralı askerlere ziyaret
Beşiktaş yeni hocasıyla evinde 3 puana kavuştu
Beşiktaş yeni hocasıyla evinde 3 puana kavuştu
Başahşehir seriyi 6 maça çıkardı!
Başahşehir seriyi 6 maça çıkardı!
CHP'den 9 şehitle ilgili iktidara sert tepki: Suudi Kralı'na yas ilan edenlerin...
CHP'den 9 şehitle ilgili iktidara sert tepki: Suudi Kralı'na yas ilan edenlerin...
Fransa Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya desteklerini yineledi
Fransa Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya desteklerini yineledi
Sinop’ta karla kaplı yol açılarak hastaya müdahale edildi
Sinop’ta karla kaplı yol açılarak hastaya müdahale edildi
Batman Sason'da 15 köy yolu ulaşıma açıldı!
Batman Sason'da 15 köy yolu ulaşıma açıldı!